Создание баннера оплаты.

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Завершен6 заявок154 просмотра

Необходимо создать баннер который будет стимулировать клиента оплатить покупку с помощью пластиковой карты.

что то типа хочешь 5% скидки оплати прямо сейчас с помощью пластиковой карты.

+ акция ipad )))

Пример нынешнего баннера прилагаю.

Сейчас сделать намного больше на белом фоне.

баннер поделить на 2 части: основная с кнопкой оплатить, значками платежных систем, акция красочно про ipad и про скидку в 5%

и нижняя часть аля звездочка, условия получения ipad.

смотрите на баннер сейчас.

Можно даже сделать анимацию, что бы понятно все было))

Ширина 400-550. Все в ваших руках и фантазии)))

С вас цена и сроки.

10 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое задание, своевременная оплата и комфортное общение. Работать с таким человеком – одно удовольствие! Рекомендую.

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kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад

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