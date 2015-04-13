Создание баннера оплаты.

Необходимо создать баннер который будет стимулировать клиента оплатить покупку с помощью пластиковой карты.

что то типа хочешь 5% скидки оплати прямо сейчас с помощью пластиковой карты.

+ акция ipad )))

Пример нынешнего баннера прилагаю.

Сейчас сделать намного больше на белом фоне.

баннер поделить на 2 части: основная с кнопкой оплатить, значками платежных систем, акция красочно про ipad и про скидку в 5%

и нижняя часть аля звездочка, условия получения ipad.

смотрите на баннер сейчас.

Можно даже сделать анимацию, что бы понятно все было))

Ширина 400-550. Все в ваших руках и фантазии)))

С вас цена и сроки.