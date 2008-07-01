Создание баннера заставки

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Создать баннер заставку для сайта до 1м/б

Проводится конкурс кто лучше сделает баннер объемом менее 500 к/б, тот и будет делать основной заказ бюджетом до 150 долларов для холдинга.

По вопросам обращатся по ICQ 474-596-050