Создание баннеров

# 1 — $ 100

Откликнувшимся участникам просьба отписать по срокам предоставления результатов.

Требуется создать два баннера для рекламы софта. Адрес сайта flyload.ru

1) Новинки кинопроката собираются в большую кучу и занимают очень много места, далее все это упаковывается в маленькую коробочку программы flyload. Коробочку вы можете увидеть на сайте. Смысл баннера: с помощью программы flyload вы получите все новинки кинопроката без проблем и лишних поисков.

2) Муха которая находится у нас на логотипе, летает и приносит любой фильм который попросит ее хозяин, пусть будет условно семейная пара сидящая на диване. Женщина просит одно, она мигом летает и приносит, мужчина просит другое она так же быстро доставляет. Желательно использовать картинки кассовых новинок кинопроката.

Баннеры должны быть высокого уровня, яркие и позитивные.

Размер баннера 160х600, сразу забвл написать.

Ждем креатива от исполнителей и интересных реализаций. Первое место получает 100 долларов за оба баннера (рекомендуется и более вариантов предлагать) .

Баннеры не победившие буду выкупаться по 10 долларов за штуку, достойные.