Создание баннеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок2100 просмотров
#1$100

Откликнувшимся участникам просьба отписать по срокам предоставления результатов.

Требуется создать два баннера для рекламы софта. Адрес сайта flyload.ru

1) Новинки кинопроката собираются в большую кучу и занимают очень много места, далее все это упаковывается в маленькую коробочку программы flyload. Коробочку вы можете увидеть на сайте. Смысл баннера: с помощью программы flyload вы получите все новинки кинопроката без проблем и лишних поисков.

2) Муха которая находится у нас на логотипе, летает и приносит любой фильм который попросит ее хозяин, пусть будет условно семейная пара сидящая на диване. Женщина просит одно, она мигом летает и приносит, мужчина просит другое она так же быстро доставляет. Желательно использовать картинки кассовых новинок кинопроката.

Баннеры должны быть высокого уровня, яркие и позитивные.

Размер баннера 160х600, сразу забвл написать.

Ждем креатива от исполнителей и интересных реализаций. Первое место получает 100 долларов за оба баннера (рекомендуется и более вариантов предлагать) .

Баннеры не победившие буду выкупаться по 10 долларов за штуку, достойные.

15 лет назад
bet-shop
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Победитель конкурса

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#1
Был выбран победителем в конкурсе по созданию баннеров. Баннеры качественные, интересные. Рекомендую
Все отлично)

Заявки фрилансеров

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#1

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