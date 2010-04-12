Сделать баннер "Продажа школьной формы". Сохранить в размерах: 468x60, 200x200, 250x250, 728x90 размер максимум 50 Кб Картинки, тематика, оформление тут: http://www.odiag.com/schooldress.html Обязательно присутствие фото формы с ...
Создание баннеров
Откликнувшимся участникам просьба отписать по срокам предоставления результатов.
Требуется создать два баннера для рекламы софта. Адрес сайта flyload.ru
1) Новинки кинопроката собираются в большую кучу и занимают очень много места, далее все это упаковывается в маленькую коробочку программы flyload. Коробочку вы можете увидеть на сайте. Смысл баннера: с помощью программы flyload вы получите все новинки кинопроката без проблем и лишних поисков.
2) Муха которая находится у нас на логотипе, летает и приносит любой фильм который попросит ее хозяин, пусть будет условно семейная пара сидящая на диване. Женщина просит одно, она мигом летает и приносит, мужчина просит другое она так же быстро доставляет. Желательно использовать картинки кассовых новинок кинопроката.
Баннеры должны быть высокого уровня, яркие и позитивные.
Размер баннера 160х600, сразу забвл написать.
Ждем креатива от исполнителей и интересных реализаций. Первое место получает 100 долларов за оба баннера (рекомендуется и более вариантов предлагать) .
Баннеры не победившие буду выкупаться по 10 долларов за штуку, достойные.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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