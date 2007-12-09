Создание баннеров автомобильной тематики

$50
БаннерыЗакрыт16 заявок171 просмотр
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Необходимо создать ряд баннеров автомобильной тематики часть из них на flash часть из них gif или jpeg

примерная стоимость за флэш баннер $25-30 .. за gif (jpeg) $10. Размер банера 468 * 60

Все подробности обьсню в личной переписке. ICQ 300-989-574

16 лет назад
karablev
Гость 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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