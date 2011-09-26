Создание баннеров без четкого ТЗ

У меня есть сейчас заказ на 4 баннера ФОРМАТ гиф,анимированный до 1 мбг!. 4 тематики-КАСКО, ОСАГО ,МИКРОЗАЙМЫ, АВТОКРЕДИТЫ.

четкого тз у меня нет,к сожалению!

Нижу предоставляю ссылку на файл в котором подобраны баннеры с разных сайтов,на которые вы можете ориентироваться при создание баннера.

ссылка на файл: https://docs.google.com/a/leadsleader.ru/spreadsheet/ccc?key=0AvXhAogdP0YrdE1ZWlRtaGZReUJvUHhpOU1fRTFoOFE&hl=ru#gid=0

и 2 ссылки с подборками баннеров

https://www.admitad.com/ru/offers/1260/banners/?page=4

https://www.admitad.com/ru/offers/1114/banners/?page=2 на примеры таких баннеров вы должны опираться.

Мне необходимы по тематикам,которые я указала выше баннеры общей направленности! акцента на какую-то кампанию или банк делать не надо.

Необходимы следущие форматы: КАСКО(760*90), ОСАГО(120*600) ,МИКРОЗАЙМЫ(234*60), АВТОКРЕДИТЫ(468*60).

баннеры должны быть взрослыми =) Они должны стимулировать человека и интересовать его для перехода по нему.Необходимы яркие,грамотное сочетание цветов и рисунков.

смысл такой,что человек при переходе будет попадать на страницу где он может заполнить графы для получения кредита,ипотеки и тд.

получить кредит,заполнить заявку,подать заявку- фразы такого рода вы должны использовать на баннерах!

если вы согласны сделать мне такие баннеры,то я готова обсудить сроки и стоимость)

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ICQ-443138877

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