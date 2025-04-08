Создание баннеров для бота проекта ИИ-фотоссесий

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Открыт5 заявок35 просмотров

Ищется дизайнер для создания баннеров для бота. Техническое задание и материалы предоставлены. Требуется выполнить простое тестовое задание, состоящее из 1-2 баннеров.

Создание баннеров
4 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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