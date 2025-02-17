Необходимо разработать баннеры для Google AdWords в формате HTML с учетом указанных размеров изображений. Прикреплены старые баннеры для примера. Дополнительные фотографии и информация могут быть предоставлены по запросу.
Создание баннеров для рассылок в онлайн школу
Необходимо создать 7 баннеров для рассылок в онлайн школу. Ожидается возможность постоянного сотрудничества. Отправить отклики в личные сообщения с ссылкой на портфолио.
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