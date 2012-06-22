Здравствуйте, нужно нарисовать следующее: 1. Вид Флешь таблицы: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.html 2. Веб модуль: http://www.gamearmy.ru/monitor/modul55481.html 3. И сами баннеры: http://www.gamearmy.ru/monitor/banner55481.html Там у них для каждой игры свой задний фон в 1 и 3 ...
Создание флеш-баннера
Необходимо создать флеш баннер для сайта, размером 552 на 189 пикселей.
Тематика : Продажа зимних курток. Готовьте сани с лета.
Стиль: авиационный
Заявки фрилансеров
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