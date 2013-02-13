Создание флеш-баннера

Нужно создать баннеры для Адвордс следующих размеров 300*250 728x90 350*250 336x280 250*250 Желательно наличие легкой анимации. Указывайте цену и сроки реализации.
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создание флеш банера
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