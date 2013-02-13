Создание флеш-баннера

$50
БаннерыЗавершен1 заявка110 просмотров
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создание флеш банера

11 лет назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Все сделано оперативно и качественно. в полном соответствии с ТЗ. рекомендую.
Было приятно поработать над проектом Антона. Быстро согласовали все моменты по проекту, постоянно на связи, оплата работы в полном объёме. Рекомендую, как ответственного заказчика!
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