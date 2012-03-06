Создание флеш-роликов

БаннерыЗакрыт23 заявки182 просмотра
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Здравствуйте.

Время от времени нужны флеш-ролики или баннеры, в среднем 3-4 штуки в месяц.

Примеры того что нужно во вложенных файлах.

Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго.

Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему.

Оцениваются 2 показателя: большое портфолио и низкая стоимость.

Оплата сразу после изготовления каждого баннера.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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