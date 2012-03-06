Создание флеш-роликов

Для сайта slipslider.com требуется два баннера. 1. Реклама минислайдера. Это устройство, на которое крепится фотоаппарат (на сайте есть картинка). Суть - простота крепления (магнит), убобство, миниатюрность. Анимация возможна в полной мере. Размер 328px × 217px 2. Конкурс видеосюжетов. Люди ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Время от времени нужны флеш-ролики или баннеры, в среднем 3-4 штуки в месяц.
Примеры того что нужно во вложенных файлах.
Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго.
Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему.
Оцениваются 2 показателя: большое портфолио и низкая стоимость.
Оплата сразу после изготовления каждого баннера.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать рекламные материалы (баннеры и коды к ним) для музыкально партнерки (http://www.arsvocal.ru/vocal/partnerka/index.html) На подобии этих: (http://www.smartinfomarketing.ru/list/partner-materials.htm) и (http://www.smartinfomarketing.ru/videosalesletters/partner.htm)) - Только на музыкальный стиль. Баннеры нужны анимированные. С текстом и графикой. В разных разрешениях. В прикрепленных файлах примеры. Подробности ...Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать маленький баннер для сайта 88х31 , приятный внешне. Графическим файлом.Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование) Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ Размеры картинки 970*240 Цена и сроки ваши...Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
У нас есть баннер, на котором стоит изображение с фотобанка. Необходимо перерисовать этот баннер (вернее это изображение с ватемаркой). Максимальная цена — 300 руб. Срок - сегодня.Завершен12 лет назад
- $15
Необходимо изготовить промо-баннеры для интернет-магазина, которые будут отображаться на главной странице пример в приложении Тематика: компьютерные игры. Баннер должен представлять собой картинку размером 327х103, на котором привлекательно должна быть представлена игра: характерные персонаж-логотип+название+фирменные цвета. Говоря проще: берем обложки с ...Завершен12 лет назад
Создано 6 баннеров к каждому баннеру нужно сделать 138 ресайзов. К баннерам есть технические требования и нужные размеры для ресайзов (креплю к задаче) Несколько баннеров есть готовых с исходниками - 6 шт. Оцените пожалуйста сроки и стоимость ...Баннеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта казино и игровых автоматов требуются несколько GIF-баннеров стандартных размеров. Сценарии баннеров предоставляются, но любые предложения, идеи и креатив приветствуются. Большим плюсом будет если вы уже делали баннеры на подобную тематику. Также предпочтительно оставлять ...Баннеры14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужен красивый банyер ведущий на сайт кальянов Размер 700*140 пикселов. Ориентация - горизонтально. Хотелось бы чтобы баннер был динамическим (на флеше) но не слишком активным. (Заметным но не надоедливым) сочетался с концепцией сайта на котором будет расположенЗавершен12 лет назад
- $15
Необходимо: Анимированный Банер размером 249х165 На тему: Проектирование домов Баннер должен вписоваться в стиль и дизайн сайта. сайт ссылка http://bilding-ufa.ru Должен отражать в себе тематику. И должен быть интуитивно понятен для посетителей что это ссылка. С текстом на баннере определюсь ...Завершен12 лет назад