Ищем контент-дизайнера для разработки стильных постов, баннеров и графики для соцсетей и рекламы. Необходим опыт от 1-2 лет и навыки в Figma, Photoshop, Illustrator. Ожидается создание визуального контента и креативных идей. Удаленная работа, оплата по итогам собеседования.