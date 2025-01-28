Ищем контент-дизайнера для разработки стильных постов, баннеров и графики для соцсетей и рекламы. Необходим опыт от 1-2 лет и навыки в Figma, Photoshop, Illustrator. Ожидается создание визуального контента и креативных идей. Удаленная работа, оплата по итогам собеседования.
Создание иконки и баннеров
Требуется графический дизайнер для создания иконки приложения и разработки 15 баннеров с акциями и предложениями. Идеальный кандидат должен иметь красивое портфолио и быть готовым к работе. Брендбук отсутствует.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки рекламных баннеров для промо-материалов. Важно быстрое выполнение задачи и знание принципов верстки. Опыт работы с WEB2, WEB3 и крипто будет преимуществом. Предоставляется тестовое задание и референсы для стилистического направления.Баннеры3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка универсального шаблона анимированного GIF-видео баннера на платформе Canva. Шаблон должен включать 3-4 страницы с информацией о 9-12 услугах, поддерживать адаптацию, иметь возможность изменения цветов, текстов и логотипов. Анимация должна быть легкой, с плавным появлением и исчезанием элементов. Форматы: GIF, MP4, PNG.Баннеры1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать простой логотип и баннер. Ожидается оригинальный дизайн, который можно использовать в различных графических материалах. Подробности о проекте и требования к стилю будут предоставлены после выбора исполнителя.Баннеры27 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется графический дизайнер для создания инфографики и оформления слайдов для нового магазина на платформе Вайлдберриз. Задача включает разработку визуальных материалов для презентации и маркетинга магазина.Баннеры6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется профессиональный дизайнер для создания оригинальных превью к видео на YouTube. Важно, чтобы изображение соответствовало тематике видео и привлекало внимание зрителей, а также соответствовало рекомендациям YouTube по размеру и формату.Баннеры5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется специалист для разработки визуала для Instagram с учетом новых размеров. Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна, соответствующих актуальным требованиям. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Баннеры4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания обложек для YouTube канала на тему True Crime. Необходим опыт в обработке женских лиц и понимание особенностей платформы, включая кликабельные элементы. Портфолио с примерами работ обязательно.Баннеры2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для создания обложек видео. Необходимы креативные идеи и профессиональный подход к дизайну. Важно учитывать стиль и тематику видео при разработке обложек.Баннеры6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер на аутсорс для выполнения разнообразных задач: создание баннеров, плакатов, карточек для маркетплейсов и листовок. Идеальный кандидат — креативный специалист с интересными решениями. Портфолио обязательно.Баннеры4 заявкиЗакрыт3 месяца назад