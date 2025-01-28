Создание иконки и баннеров

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Закрыт4 заявки19 просмотров

Требуется графический дизайнер для создания иконки приложения и разработки 15 баннеров с акциями и предложениями. Идеальный кандидат должен иметь красивое портфолио и быть готовым к работе. Брендбук отсутствует.

Создание баннеровСоздание иконок
3 месяца назад
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