Требуется дизайнер для создания единого оформления нескольких лид-магнитов, включая баннеры для бота. Необходимо также создать инфографику и изменить цвета сайта. Фиксированная цена проекта составляет 10 тыс.
Создание карточек товаров для маркетплейса
Ищу дизайнера для создания около 20 карточек товаров для маркетплейса. Работа будет проходить по четкому техническому заданию. Дэдлайн - до конца недели.
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