Создание карточек товаров для маркетплейса

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Открыт12 заявок62 просмотра

Ищу дизайнера для создания около 20 карточек товаров для маркетплейса. Работа будет проходить по четкому техническому заданию. Дэдлайн - до конца недели.

Создание карточек товаров
3 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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