Создание коллажей для новостей

Необходимо создать коллажи для новостей на тематику смартфонов и планшетов Samsung и Apple или просто новинок и разработок компаний.

Коллажи должны сочетаться с дизайном сайта. Пример можно посмотреть тут roket.ru/company/news/ и тут http://myiphones.ru/news/

В неделю выходит 5 новостей.

Бюджет проекта - 100 руб/1 коллаж