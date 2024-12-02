Создание обложки для видео на YouTube

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Открыт1 заявка34 просмотра

Ищу дизайнера для срочного создания обложки для видео на YouTube. Примеры работ и стоимость можно обсудить в личных сообщениях.

Дизайн обложек
13 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
22 дня в сервисе
Был
10 часов назад
13 часов назад