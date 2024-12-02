Требуется дизайнер для разработки около 20 карточек товаров для маркетплейса. Работа будет выполняться по четкому техническому заданию. Дедлайн - до конца недели.
Создание обложки для видео на YouTube
Ищу дизайнера для срочного создания обложки для видео на YouTube. Примеры работ и стоимость можно обсудить в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры11 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется дизайнер для создания единого оформления нескольких лид-магнитов, включая баннеры для бота. Необходимо также создать инфографику и изменить цвета сайта. Фиксированная цена проекта составляет 10 тыс.Баннеры1 заявкаОткрыт2 дня назад
Требуется креативный дизайнер для разработки обложек для рилс. Задача заключается в создании уникальных баннеров на постоянной основе. Необходимо предоставить портфолио.Баннеры4 заявкиОткрыт6 дней назад
- $3000
Требуется дизайнер для разработки кликабельных превью для видео на YouTube. Тематика видео включает развлекательный контент и трейдинг. Работа с гибким графиком и оплатой 3000 долларов в месяц. Ожидается качественное выполнение задач и желание работать. Предусмотрен оплачиваемый тестовый период.Баннеры6 заявокОткрыт7 дней назад
Ищется дизайнер для разработки видео баннеров, которые будут включать как статические, так и динамические элементы. Нужно предоставить качественные и быстрые решения. Объем работ небольшой, акцент на скорость и качество исполнения.Закрыт12 часов назад
Необходим анимированный баннер (оверлей) для размещения поверх коротких вертикальных роликов, таких как Instagram Reels и YouTube Shorts. Пример баннера будет предоставлен после отклика.Открыт8 дней назад
Требуется дизайнер для разработки креативных превью для роликов на YouTube, RuTube и VK Видео. Учитывайте специфику каждой платформы для привлечения зрителей и повышения просмотров. Ожидается качественный подход к дизайну, соответствующий современным трендам.Закрыт2 дня назад
Требуется графический дизайнер для разработки баннеров для Reddit, ориентированных на проекты в игровой индустрии и донаты. Опыт работы в данной сфере будет являться преимуществом. Необходимо предоставить портфолио и условия сотрудничества.Закрыт4 дня назад
Необходим дизайнер для разработки баннеров для бота проекта ИИ-фотоссесий. Предоставлено техническое задание и материалы. Требуется выполнить тестовое задание, состоящее из 1-2 баннеров, чтобы продемонстрировать навыки и соответствие требованиям проекта.Закрыт6 дней назад