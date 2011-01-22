Создать 2 GIF, анимирован. баннера. Недвижимость.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок224 просмотра

Создать 2 GIF, анимирован. баннера. Недвижимость.

Сделать нужно 2 баннера, формат GIF, анимированный:

468x60 — не более 40 Кб;

100x100 — не более 20 Кб.

Графическое решение - в стиле сайта.

Шрифты читаемые без усилий. Акцентирование цветными фонами ключевых слов.

Оплата WMR.

Прошу откликаться на предложение только людей с портфолио.

Все возникающие вопросы задавать сразу же, в начале работы.

ТЗ полное, изложено выше.

В заявке указывать:

• Контактную информацию: почта, ася.

• Портфолио по профилю.

• Все вопросы и предложения.

• Свое видение графического решения, сроки и стоимость работы.

14 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wisemars
Руслан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Руся оперативно сделал первый концепт, который сам же и доработал, без моих корректив и предложил вариант, который точно соответствовал моим ожиданиям по данному проекту. Продолжу сотрудничество и по другим проектам. Думаю, что совместные проекты будут становиться лучшими в его категорияхъ портфолио. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик! Своевременная и высокая оплата за весьма простую работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wisemars
Руслан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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