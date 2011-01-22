Создать 2 GIF, анимирован. баннера. Недвижимость.

Руся оперативно сделал первый концепт, который сам же и доработал, без моих корректив и предложил вариант, который точно соответствовал моим ожиданиям по данному проекту. Продолжу сотрудничество и по другим проектам. Думаю, что совместные проекты будут становиться лучшими в его категорияхъ портфолио. Рекомендую к сотрудничеству.