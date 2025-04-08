Ищется графический дизайнер для разработки нескольких афиш и электронного баннера. Требуется креативный и качественный подход к дизайну. Портфолио обязательно для оценки навыков.
Создать банер анимацию
https://www.pinterest.com/pin/334392341103839922/
перейдите по ссылке
нам нужен примерно такой банер
но сделать анимированным
чтоб кубики вылитали примерно как на примере ниже, но оставались в кадре
чтоб тоже были такие капли, вода, но все в наших цветах а кубики можно сделать белыми
фон в целом сделать почти таким же,как на первом первом примере, просто сверить с нашими нашими цветами
Лого вверху, можно тоже с анимацией
Надпись ТОП ОФЕРЫ НЕДЕЛИ
и на кубиках нужно будет сделать лого компаний
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