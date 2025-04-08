https://www.pinterest.com/pin/334392341103839922/

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нам нужен примерно такой банер

но сделать анимированным

чтоб кубики вылитали примерно как на примере ниже, но оставались в кадре

чтоб тоже были такие капли, вода, но все в наших цветах а кубики можно сделать белыми

фон в целом сделать почти таким же,как на первом первом примере, просто сверить с нашими нашими цветами

Лого вверху, можно тоже с анимацией

Надпись ТОП ОФЕРЫ НЕДЕЛИ

и на кубиках нужно будет сделать лого компаний