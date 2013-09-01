Создать флеш баннер

$40
БаннерыЗакрыт8 заявок132 просмотра
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Тема баннера: Акция! Диваны Libro (бренд). Учись играючи!

Слова: Акция! Скидка -20% на диваны Libro

Учись играючи!

Срок акции: 01.09 - 31.09.

Цена: 4553грн.

Сделать в виде слайд-шоу: 1. диван (крупно, хорошо видно принт) + соответственный ребенок-подросток, фон красивый интерьер (разный для всех). На переднем плане справа ребенок, на заднем фоне диван; 2. текст об акции (главное внимание сделать именно на акцию).

Баннер должен вести на страничку по ссылке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/brendi/taranko/divani-i-kresla.html

Размер баннера: 675 x 274

Формат: флеш

Вопросы по ТЗ задавайте в личные сообщения.

10 лет назад
a_perestroika
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$40
4 дня
Было очень приятно работать. Спасибо.
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