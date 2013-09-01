Создать флеш баннер

Требуется красиво нарисовать таблицу с информацией о тарифных планах, с инфографическими элементами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема баннера: Акция! Диваны Libro (бренд). Учись играючи!
Слова: Акция! Скидка -20% на диваны Libro
Учись играючи!
Срок акции: 01.09 - 31.09.
Цена: 4553грн.
Сделать в виде слайд-шоу: 1. диван (крупно, хорошо видно принт) + соответственный ребенок-подросток, фон красивый интерьер (разный для всех). На переднем плане справа ребенок, на заднем фоне диван; 2. текст об акции (главное внимание сделать именно на акцию).
Баннер должен вести на страничку по ссылке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/brendi/taranko/divani-i-kresla.html
Размер баннера: 675 x 274
Формат: флеш
Вопросы по ТЗ задавайте в личные сообщения.
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