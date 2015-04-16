Создать гиф-баннер 468х60 и 200х200

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок151 просмотр

Необходимо создать gif-баннер, по сути должно быть похоже на http://adbit.co/ads/D0VP1HLXRU4R4.gif

Приоритет исполнителям, предоставляющие в портфолио максимально приближенное к требуемому.

10 лет назад
shark255
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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