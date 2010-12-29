Создать красивые стальные баннеры для adwords

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Закрыт22 заявки319 просмотров

Нужно нарисовать несколько баннеров в разном размере

1. 200 x 200

2. 250 x 250

3. 300 x 250

4. 336 x 280

5. 120 x 600

6. 160 x 600

На баннере должна быть реклама программы "1С Бухгалтерия 8", массу рекламных материалов можно взять на сайте 1С - http://www.1c.ru/rus/partners/adv/.

Возможно имеет смысле сделать несколько разных видов баннеров.

Хотелось бы услышать Ваши предложения по идеям, стоимости и срокам.

Google Ads
14 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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