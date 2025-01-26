Необходимо разработать простой логотип и баннер. Ожидается оригинальный дизайн, который можно использовать в различных графических материалах. Подробности о проекте и требования к стилю будут предоставлены после выбора исполнителя.
Создать универсальный анимированный GIF-видео шаблон баннера
ТЗ на создание шаблона анимированного GIF-видео баннера.
1. Общие требования
Создать универсальный шаблон анимированного рекламного GIF-видео баннера, с возможностью адаптации под разные категории услуг.
Платформа: Canva
Форматы выходных файлов: GIF, MP4, PNG (для статических изображений)
2. Описание шаблона
Количество страниц: 3-4 страницы (слайдов)
- На каждой странице отображается информация о 3 услугах.
- Всего на всех страницах будет представлено 9-12 услуг.
Основные элементы на каждой странице:
1. Поле для загрузки логотипа компании.
2. Поле для загрузки фото или видео, представляющего услугу.
3. Текстовое поле для указания названия услуги.
4. Легкая и элегантная анимация для привлечения внимания пользователей.
3. Функциональные требования
Универсальность шаблона:
- Шаблон должен быть легко адаптируемым под различные виды услуг.
- Возможность изменения цветов всех элементов шаблона (фона, текста, кнопок и т.д.).
- Возможность замены фото, видео и текстов.
- Возможность загрузки и замены логотипа.
Анимация:
- Анимация должна быть простой и не перегружать дизайн.
- Возможные эффекты: плавное появление, перемещение, исчезновение.
- Все элементы должны быть анимированы согласованно и логично.
Форматы:
- Шаблон должен быть создан в нескольких форматах для различных платформ (например, Instagram Post, Facebook Ad, Banner Ads и т.д.).
4. Детализированные требования к дизайну
Цветовая гамма:
- Использование универсальных цветов, которые можно легко изменить.
- Рекомендуется использование минималистичной и чистой цветовой палитры.
Шрифты:
- Выбор шрифтов, которые легко читаются и подходят для разных типов услуг.
- Не более двух-трех шрифтов в одном шаблоне.
Изображения и видео:
- Поля для загрузки изображений и видео должны быть четко обозначены.
- Поддержка высокого разрешения изображений и видео.
Текстовые поля:
- Каждая услуга должна иметь свое текстовое поле для названия.
- Текстовые поля должны быть легко редактируемыми.
Логотип:
- Поле для загрузки логотипа должно быть расположено в верхней части или в другом заметном месте на каждой странице.
- Возможность изменения размера и положения логотипа.
5. Требования к анимации
Эффекты анимации:
- Плавное появление текста и изображений.
- Перемещение элементов по экрану.
- Исчезновение элементов при переходе к следующей странице.
Скорость анимации:
- Анимация должна быть достаточно медленной, чтобы пользователи могли прочитать текст и рассмотреть изображения.
- Рекомендуется использовать время анимации около 1-2 секунд для каждого элемента.
6. Технические требования
Размеры и форматы:
- Различные стандартные размеры для социальных сетей и других рекламных платформ.
- Поддержка экспорта в форматы GIF, MP4 и PNG.
Экспорт и сохранение:
- Возможность экспортировать шаблон в выбранный формат с сохранением всех параметров анимации и интерактивности.
7. Пример использования
Пример страницы:
1. Логотип компании в верхнем левом углу.
2. Первая услуга:
- Изображение или видео услуги.
- Название услуги: "Домен в подарок".
3. Вторая услуга:
- Изображение или видео услуги.
- Название услуги: "Новый VDS".
4. Третья услуга:
- Изображение или видео услуги.
- Название услуги: "Перенесем ваш сайт".
8. Заключение
Шаблон должен быть максимально универсальным и легко настраиваемым. При этом он должен выглядеть профессионально и привлекательно.
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