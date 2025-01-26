ТЗ на создание шаблона анимированного GIF-видео баннера.



1. Общие требования

Создать универсальный шаблон анимированного рекламного GIF-видео баннера, с возможностью адаптации под разные категории услуг.



Платформа: Canva



Форматы выходных файлов: GIF, MP4, PNG (для статических изображений)



2. Описание шаблона

Количество страниц: 3-4 страницы (слайдов)

- На каждой странице отображается информация о 3 услугах.

- Всего на всех страницах будет представлено 9-12 услуг.



Основные элементы на каждой странице:

1. Поле для загрузки логотипа компании.

2. Поле для загрузки фото или видео, представляющего услугу.

3. Текстовое поле для указания названия услуги.

4. Легкая и элегантная анимация для привлечения внимания пользователей.



3. Функциональные требования

Универсальность шаблона:

- Шаблон должен быть легко адаптируемым под различные виды услуг.

- Возможность изменения цветов всех элементов шаблона (фона, текста, кнопок и т.д.).

- Возможность замены фото, видео и текстов.

- Возможность загрузки и замены логотипа.



Анимация:

- Анимация должна быть простой и не перегружать дизайн.

- Возможные эффекты: плавное появление, перемещение, исчезновение.

- Все элементы должны быть анимированы согласованно и логично.



Форматы:

- Шаблон должен быть создан в нескольких форматах для различных платформ (например, Instagram Post, Facebook Ad, Banner Ads и т.д.).



4. Детализированные требования к дизайну

Цветовая гамма:

- Использование универсальных цветов, которые можно легко изменить.

- Рекомендуется использование минималистичной и чистой цветовой палитры.



Шрифты:

- Выбор шрифтов, которые легко читаются и подходят для разных типов услуг.

- Не более двух-трех шрифтов в одном шаблоне.



Изображения и видео:

- Поля для загрузки изображений и видео должны быть четко обозначены.

- Поддержка высокого разрешения изображений и видео.



Текстовые поля:

- Каждая услуга должна иметь свое текстовое поле для названия.

- Текстовые поля должны быть легко редактируемыми.



Логотип:

- Поле для загрузки логотипа должно быть расположено в верхней части или в другом заметном месте на каждой странице.

- Возможность изменения размера и положения логотипа.



5. Требования к анимации

Эффекты анимации:

- Плавное появление текста и изображений.

- Перемещение элементов по экрану.

- Исчезновение элементов при переходе к следующей странице.



Скорость анимации:

- Анимация должна быть достаточно медленной, чтобы пользователи могли прочитать текст и рассмотреть изображения.

- Рекомендуется использовать время анимации около 1-2 секунд для каждого элемента.



6. Технические требования

Размеры и форматы:

- Различные стандартные размеры для социальных сетей и других рекламных платформ.

- Поддержка экспорта в форматы GIF, MP4 и PNG.



Экспорт и сохранение:

- Возможность экспортировать шаблон в выбранный формат с сохранением всех параметров анимации и интерактивности.



7. Пример использования

Пример страницы:

1. Логотип компании в верхнем левом углу.

2. Первая услуга:

- Изображение или видео услуги.

- Название услуги: "Домен в подарок".

3. Вторая услуга:

- Изображение или видео услуги.

- Название услуги: "Новый VDS".

4. Третья услуга:

- Изображение или видео услуги.

- Название услуги: "Перенесем ваш сайт".



8. Заключение

Шаблон должен быть максимально универсальным и легко настраиваемым. При этом он должен выглядеть профессионально и привлекательно.