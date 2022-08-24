Создавать баннеры по ТЗ

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Закрыт10 заявок609 просмотров

ТЗ и примеры баннеров прилагаю

3 года назад
bloodfreeman
Владислав 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Генадий
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зоя
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
3 года назад
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Нурдаулет
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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