Необходимо разработать дизайн баннера для сайта, который занимается продажей строительных материалов. Ожидается креативный и привлекательный визуальный контент, который будет эффективно привлекать внимание посетителей.
Создавать баннеры по ТЗ
ТЗ и примеры баннеров прилагаю
Заявки фрилансеров
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