Нужен человек который нарисует шапку на канал. канал взрослый, поэтому любителям майн крафта и т.п. просьба не писать и не тратить мое и свое время.
Специалист по баннервной рекламе (нарисовать)
Здравствуйте
Нужно нарисовать 3 баннера для рекламы сайта.
Оставляя заявку, указывайте пожалуйста телеграм и опыт
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