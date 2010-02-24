Срочно сделать два Flash баннера из существующих

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Завершен2 заявки239 просмотров

Есть исходники баннеров (.fla), размеры 120х240, 120х600, 150х100, 406х52, 468х60, 728х90.

На выходе нужно получить два баннера:

1. 240х400, лимит на размер 50к

2. 526х77, лимит на размер 80к

Нужно сегодня, чем быстрее, тем лучше.

15 лет назад
torquemada
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Fat76
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Очень быстро и профессионально сделана работа, спасибо!
Грамотный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая оплата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Fat76
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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