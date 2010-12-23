Статический баннер 240х100 + цвета

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок205 просмотров

Необходим статический .gif баннер 240х100 на страницу dplace.ru/afisha/ (место баннера обозначено).

Плюсом требуется подобрать цвета для календаря.

Бюджет - 25 WMZ

14 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все прошло быстро и отлично. Исполнитель сразу понимает что от него хотят и делает так, как надо заказчику.
Сотрудничеством довольна. исключительно четкая постановка задачи. оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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