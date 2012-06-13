Статичный баннер: мыло ручной работы

Есть флэш-баннер, честно купленный на http://www.flashxml.net/banner-rotator.html. Баннер под себя настроили, все ок. Но нужно положить сверху баннера наш логотип, либо сделать так, чтобы одна текстовая строка, в которой будет написано название сайта, не менялась при ...