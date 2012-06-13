Статичный баннер: мыло ручной работы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки213 просмотров

текст для баннера:

Побалуйте себя и своих близких натуральным мылом и косметикой ручной работы!

Фото для баннера на выбор дизайнера.

Необходимо разместить в баннере не менее 3-х фото.

Ссылка на фото: http://files.mail.ru/ALESNT

Размер: width: 618px; height: 183px

13 лет назад
droppy
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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