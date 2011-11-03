Статичный стильный баннер

Здравствуйте для сайта http://cms10-2.prgmm.ru/ необходимо сделать красивый стильный статичный баннер.

Примерный размер на принт скрине показал черным.

Он будет под голубым облачком.

Текст для баннера: АКЦИИ(товар недели, товар дня) Только сегодня в нашем салоне букеты из роз по Супер цене( или со скидкой 10,15,20 %).

Используйте половину текста,так как потом этот баннер будет анимирован флешером и разбит на 2 слайда.

Работать необходимо до полного утверждения пока закзачик не утвердит баннер ! и на выбор необходимо предоставить сразу два варианта. главное что бы под стиль сайта,стильно,солидно и читабельно.

Сроки- Сегодня жду ваших предложений.