Статичный стильный баннер

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок182 просмотра

Здравствуйте для сайта http://cms10-2.prgmm.ru/ необходимо сделать красивый стильный статичный баннер.

Примерный размер на принт скрине показал черным.

Он будет под голубым облачком.

Текст для баннера: АКЦИИ(товар недели, товар дня) Только сегодня в нашем салоне букеты из роз по Супер цене( или со скидкой 10,15,20 %).

Используйте половину текста,так как потом этот баннер будет анимирован флешером и разбит на 2 слайда.

Работать необходимо до полного утверждения пока закзачик не утвердит баннер ! и на выбор необходимо предоставить сразу два варианта. главное что бы под стиль сайта,стильно,солидно и читабельно.

Сроки- Сегодня жду ваших предложений.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

HelenaTasty
Елена 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель !!! Очень качественно и оперативно !!! Рад сотрудничеству !!!
Хороший заказчик. Приятный в общении человек. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

HelenaTasty
Елена 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов
14 лет назад

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