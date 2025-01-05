Ищется дизайнер инфографики для оформления карточек товаров на маркетплейсах ВБ и Озон. Необходимо знание графических редакторов, умение заменять фон и удалять лишние элементы с фотографий. Важно понимание требований к размерам фото и правилам оформления инфографики. Бюджет обсуждаем.
Створити три банера для магазину (e commerce)
Доброго дня.
Необхідно створити три банери для магазину (на маркетплейсі).
Всі банери в одному кольоровому стилі.
Притримуватися кольорів логотипу.
1) Банер - ОСНОВНИЙ
Розміри: 1248 x 272 px
Format: jpg, png
На банері не повинно бути прив’язки до конкретноїгрупи товара.
Банер повинен буди універсальний.
2) Банер- Bestsellery
Розміри: 224 x 364 px
Format: jpg, png
Повинен бути напис - Bestsellery
3) Банер- для сторінки опису товару
Розміри: 1200 x 100 px
Format: jpg, png
Цей банер для опису товарів.
Приклади і детальну інформацію надам при переписці.
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