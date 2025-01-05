Створити три банера для магазину (e commerce)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок101 просмотр

Доброго дня.
Необхідно створити три банери для магазину (на маркетплейсі).
Всі банери в одному кольоровому стилі.
Притримуватися кольорів логотипу.


1) Банер - ОСНОВНИЙ
Розміри: 1248 x 272 px
Format: jpg, png
На банері не повинно бути прив’язки до конкретноїгрупи товара.
Банер повинен буди універсальний.

2) Банер- Bestsellery
Розміри:  224 x 364 px
Format: jpg, png
Повинен бути напис - Bestsellery

3) Банер- для сторінки опису товару
Розміри:  1200 x 100 px
Format: jpg, png
Цей банер для опису товарів.

Приклади і детальну інформацію надам при переписці.

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ts_russslan
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