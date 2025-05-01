Требуется анимированный баннер для размещения на коротких видео

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Открыт4 заявки23 просмотра

Нужен анимированный баннер (оверлей), который будет размещаться поверх коротких вертикальных роликов (например, в формате Instagram Reels, YouTube Shorts и т.д.).

У меня есть пример баннера, который нужно взять за основу — предоставлю после отклика.

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