Требуется анимированный баннер для размещения на коротких видео

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открытнет заявок12 просмотров

Нужен анимированный баннер (оверлей), который будет размещаться поверх коротких вертикальных роликов (например, в формате Instagram Reels, YouTube Shorts и т.д.).

У меня есть пример баннера, который нужно взять за основу — предоставлю после отклика.

ReelsСоздание баннеров
день назад
Антон
2 дня в сервисе
онлайн

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