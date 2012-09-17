Требуется анимировать статичный баннер

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Завершен8 заявок100 просмотров

Есть статичный банер в psd, требуется его подогнать под 2 размера, анимировать и прописать ClickTag

13 лет назад
thelook
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$18
1 день
Все сделал быстро и классно! Всем советую!!!
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Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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