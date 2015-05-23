Требуется рекламный каталог продукции

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Завершен21 заявка384 просмотра

Требуется рекламный каталог продукции. 10 страниц. Информацию можно брать с сайта: www.unitechnology.ru

Оплата — по готовности и приемки работ.

Просьба предлагать конкретную стоимость!

БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!!!

Основной критерий — СТОИМОСТЬ!!!

10 лет назад
unitechnology
Карен 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$13
1 день
Очень понравилось сотрудничать. Хороший специалист, низкие цены, качественный подход за низкую стоимость. Планирую еще сотрудничать.
Хороший, ответственный, честный заказчик. Постановка задачи, коммуникабельность на высшем уровне. Оплата точно в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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