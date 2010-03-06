Нужно создать простенькую но симпатичную гиф-кнопку размером 88*31 На первом кадре кнопки: Stavochka на втором кадре кнопки: прогнозы на спорт ...
Требуется создание баннеров для сайта знакомств!
Требуется на постоянной основе создание баннеров для сайтов знакомств.
Форматы:
468x64
240x400
600x90
Просьба сразу указывать цену за 1 штуку!
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