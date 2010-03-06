Требуется создание баннеров для сайта знакомств!

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Завершен18 заявок343 просмотра

Требуется на постоянной основе создание баннеров для сайтов знакомств.

Форматы:

468x64

240x400

600x90

Просьба сразу указывать цену за 1 штуку!

15 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
$7
1 день
Виталий делает отличные баннеры и точно в срок! Рекомендую!
Приятно работать с хорошим заказчиком!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад

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