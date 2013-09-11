Требуется создание flash-баннера

$14
БаннерыЗакрыт12 заявок176 просмотров
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Логотип - http://tvoyadres.ru/liir.cdr

Логотип остается сверху, а текст внизу будет меняться по кадрам.

Размер баннера - 468х70

Срок изготовления 24 часа с принятия заявки.

1 кадр. "ЛИИР" Центр аренды недвижимости.

2 кадр. Аренда и продажа нежилых помещений в г. Чебоксары под любую деятельность.

3 Кадр.аренда от 150 руб. кв. м. Доступные цены на помещения.

4 кадр.62-61-53, 8-903-346-92-56 www.liirestate.ru

10 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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