Улучшение дизайна вебсайта

Здравствуйте Алексей,

Есть ли возможность с вами сотрудничать по UI вебсайта?Мы молодое маркетинговое агенство в Чехии и хотим запустить свой вебсайт в ближайшее время. У нас уже есть вебсайт, но мы бы хотели довести его дизайн до совершенства.Наш вебсайт: Stars-media.cz

Есть ли возможность с вами сотрудничать по UI вебсайта?Если вы заинтересованы, могли бы мы созвониться, чтобы обсудить, что именно мы хотим поменять. Мика