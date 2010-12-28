Есть флеш баннер, нужно сделать гиф

$50
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Завершен14 заявок327 просмотров

Есть два идентичных баннера во флэше (рус и англ). Нужно грамотно сделать похожие на оригинал гифы.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$20
2 дня
Роман справился с поставленной задачей на все 100%. Спасибо за работу!
Спасибо) было приятно сотрудничать, надеюсь на постоянное сотрудничество, с наступающим!
iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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