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АРМ специалиста по учету вычислительной техники и средств автоматизаци
О программе –
Программа-склад (База компонетов), в которой ведется учеткомпьютеров, промышленных компьютеров, панельных компьютеров, запчастей к ним,
промышленных контроллеров, запчастей к ним, различного рода
электрооборудования, реле, автоматических выключателей, блоков питания,
электроники, конденсаторов, резисторов, диодов и очень много чего ещё.
База компонентов (по участкам) – основная таблица
Наименование ПроизводительАртикул Тип Наименованиеустановки Аналог Участок Комментарий Кол-во Ед. изм. Дата последнего заказа
Количество на установке Кол-во в ЗИП Местонахождение
Статус компонента
Кол-во заказанных компонентов
Наличие на складах участков
Таблицаналичия компонентов/остаток (по участкам)
Таблицаприхода (по участкам)
-Формирование отчетао призоде
Таблица расхода (установка компонентов на оборудование, поучасткам)
-Списание компонента при установке на оборудование
-Формирование отчета о списании
Функции:
Возможность удаления добавления компонентов
Поиск компонентов
-организация поиска компонента по его артикулу 9без учетарегистра, пробела, прочих символов, за исключением букв и цифр)
-Реализация функции печати
-Администрирование: Создание пользователей
Группы компонентов:
Приводныемеханизмы
Преобразователичастоты
Релейно-коммутационнаяаппаратура
Защитнаяаппаратура
Осветительнаяаппаратура
Кнопки
Датчики
Измерительныеприборы
Электротехническиематериалы
Расходныематериалы
Вычислительнаятехника
Таблицы:
Производители
Типы
Участки
Наименованиеустановки
Единицыизмерения
Пользователи
Заявки фрилансеров
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