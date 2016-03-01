АРМ специалиста по учету вычислительной техники и средств автоматизаци

О программе –

Программа-склад (База компонетов), в которой ведется учеткомпьютеров, промышленных компьютеров, панельных компьютеров, запчастей к ним,

промышленных контроллеров, запчастей к ним, различного рода

электрооборудования, реле, автоматических выключателей, блоков питания,

электроники, конденсаторов, резисторов, диодов и очень много чего ещё.

База компонентов (по участкам) – основная таблица

Наименование ПроизводительАртикул Тип Наименованиеустановки Аналог Участок Комментарий Кол-во Ед. изм. Дата последнего заказа

Количество на установке Кол-во в ЗИП Местонахождение

Статус компонента

Кол-во заказанных компонентов

Наличие на складах участков

Таблицаналичия компонентов/остаток (по участкам)

Таблицаприхода (по участкам)

-Формирование отчетао призоде

Таблица расхода (установка компонентов на оборудование, поучасткам)

-Списание компонента при установке на оборудование

-Формирование отчета о списании

Функции:

Возможность удаления добавления компонентов

Поиск компонентов

-организация поиска компонента по его артикулу 9без учетарегистра, пробела, прочих символов, за исключением букв и цифр)

-Реализация функции печати

-Администрирование: Создание пользователей

Группы компонентов:

Приводныемеханизмы

Преобразователичастоты

Релейно-коммутационнаяаппаратура

Защитнаяаппаратура

Осветительнаяаппаратура

Кнопки

Датчики

Измерительныеприборы

Электротехническиематериалы

Расходныематериалы

Вычислительнаятехника

Таблицы:

Производители

Типы

Участки

Наименованиеустановки

Единицыизмерения

Пользователи