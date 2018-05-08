Аудит десктопного приложения (Delphi/FireDac) с SQL-сервером 2014

Здравствуй. Ситуация такова: у нас есть интернет-магазин и мы подключаемсейчас к нему сервис "Мой склад" для синхронизации товаров. Есть два Ексель-файла: один с 3-мя столбцами (наименование,код, цена; поле с кодом в этом файле пустое) и другой с ...