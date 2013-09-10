Автоматизировать БД

$10
Базы данныхЗакрыт1 заявка205 просмотров
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Модернизировать базу данных на основе программы "Склад и торговля" 2.5

- На основе триггеров написать MySQL код для автоматизации баз данных

- Добавить в главную таблицу "Товары" числовое поле "Количество" (при выставлении числа N строка полностью переносится в таблицу "Продажи", из поля "Остаток" автоматически вычитается число N, поле "Количество" также переносится);

- Добавить в главную таблицу "Товары" поле "Заказ" (при выставлении числа N строка полностью переносится в таблицу "Заказы поставщикам" вместе с указанным числом N).

- Выделение желтым цветом при условии в поле "Остаток" N

Студентов первых курсов и отличников "информатики" просьба не беспокоить. Оплата по факту выполнения работ. Возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата WebMoney или наличные при проживании в городе Ставрополь.

10 лет назад
Serg26
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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