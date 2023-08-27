База данных

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Добрый день, Эдуард я не специалист в этих вопросах )), но у меня есть необходимость в следующем , имею не большую фирму в Польше занимаемся

проектированием, и есть такое требования у заказчиков формировать документацию котяра

связана с недвижимостью( земельные участки) , т.е. с ними согласоваться и подписаться

документы о том что они согласны что здесь будет проходить кабельная линя и. д.

В процессе этого всего фигурирует не малое кол-во информации. Так же необходимы печатне документы которые будут формироваться на основе этой

документации. Вы бы могли заняться такой разработкой.

Я вам могу сбросить то что я сам на первое время сделал в excel

Естественно и реестр со всеми данными и процессами

По поводу языка это мы решим , я Вам все предоставлю как оно называется

4 месяца назад
guest_1693926634834
Польша
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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