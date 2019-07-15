День добрый. Столкнулись со следующей проблемой: Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные. Инженеры по Trace mode предложили ...
База данных
Нужно сделать корректный вход в базу данных .
https://umno.by/crm/?action=index&module=HelpDesk
вроде удален код и не проходит ссылка . возможно другая причина
Заявки фрилансеров
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