База данных Access

Создать базу данных по заданию.

Задание:

Звукозаписывающая компания выпускает в месяц 5 изданий тиражи, которых колеблются от 10000 до 50000 экземпляров, а цена от 400 до 2000 рублей. Некоторые издания раскупаются на 100% и выпускаются повторно (тем же тиражом), а некоторые раскупаются в меньших объемах (измеряется в процентах) и выпускаются уменьшенным тиражом. Затраты на издание 100 экземпляров составляют 10000 руб.Расчет производится для 4 месяцев.

Создать исходные таблицы: «Издание» (наименование издания, тираж , затраты за единицу, ответственный за издание), «Продажи» (наименование издания, количество, цена за экземпляр, месяц продажи), «Сотрудник» (ФИО, адрес, телефон – вводится с помощью маски) .

Для каждой таблицы добавить ключевые поля или определить как ключевое одно из созданных.

Создать связь между таблицами, обеспечив целостность базы данных.

Создать запрос:

1)на создание таблицы, записав туда данные о издании, тиражу, затратам, количеству проданных экземплярах, ценам продажи; ответственного за издание;

2) запрос отразив только те издания которые раскупили полностью.

Создать Формы для ввода данных в каждую таблицу

Создать Отчет, для созданной по запросу таблицы выведя все поля (заголовки полей отражаются один раз вверху страницы), в область данных добавить поле, в котором вычисляется количество изданий и экземпляров для каждого ответственного (сгруппировать по фамилии сотрудника. В примечание добавить поле вычисляющее общее количество.