База данных Access

http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80 Кто знает как сопоставить EA_X и EA_Y в таблицах базы данных сией программы для доставания цены и остальных важных данных? Нужен алгоритм функции получения цены и остатков на складах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать базу данных по заданию.
Задание:
Звукозаписывающая компания выпускает в месяц 5 изданий тиражи, которых колеблются от 10000 до 50000 экземпляров, а цена от 400 до 2000 рублей. Некоторые издания раскупаются на 100% и выпускаются повторно (тем же тиражом), а некоторые раскупаются в меньших объемах (измеряется в процентах) и выпускаются уменьшенным тиражом. Затраты на издание 100 экземпляров составляют 10000 руб.Расчет производится для 4 месяцев.
Создать исходные таблицы: «Издание» (наименование издания, тираж , затраты за единицу, ответственный за издание), «Продажи» (наименование издания, количество, цена за экземпляр, месяц продажи), «Сотрудник» (ФИО, адрес, телефон – вводится с помощью маски) .
Для каждой таблицы добавить ключевые поля или определить как ключевое одно из созданных.
Создать связь между таблицами, обеспечив целостность базы данных.
Создать запрос:
1)на создание таблицы, записав туда данные о издании, тиражу, затратам, количеству проданных экземплярах, ценам продажи; ответственного за издание;
2) запрос отразив только те издания которые раскупили полностью.
Создать Формы для ввода данных в каждую таблицу
Создать Отчет, для созданной по запросу таблицы выведя все поля (заголовки полей отражаются один раз вверху страницы), в область данных добавить поле, в котором вычисляется количество изданий и экземпляров для каждого ответственного (сгруппировать по фамилии сотрудника. В примечание добавить поле вычисляющее общее количество.
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