Есть билеты действующие, периодически глючат. Написаны "битыми" шрифтами. Сказали что исправлять нет возможности. Нужно написать новые, с сохранением результатов теста и ссылкой при неправильном ответе на нужную страницу электр. учебника на нашем же сайте ...
База данных Access
Здравствуйте,Мне нужен человек который время от времени консультировал бы меня по Microsoft Access 2013. Я делаю базу данных лично для себя. В программировании новичок но в принципе всё что мне нужно на данный момент я смог найти, прочитать и по возможности реализовать) Есть несколько моментов в которых я самостоятельно разобраться не могу. Готов платить 1000 р за час консультации.
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