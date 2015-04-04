База данных Access

Здравствуйте,Мне нужен человек который время от времени консультировал бы меня по Microsoft Access 2013. Я делаю базу данных лично для себя. В программировании новичок но в принципе всё что мне нужно на данный момент я смог найти, прочитать и по возможности реализовать) Есть несколько моментов в которых я самостоятельно разобраться не могу. Готов платить 1000 р за час консультации.