База данных Access

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Закрыт1 заявка75 просмотров

Здравствуйте,Мне нужен человек который время от времени консультировал бы меня по Microsoft Access 2013. Я делаю базу данных лично для себя. В программировании новичок но в принципе всё что мне нужно на данный момент я смог найти, прочитать и по возможности реализовать) Есть несколько моментов в которых я самостоятельно разобраться не могу. Готов платить 1000 р за час консультации.

10 лет назад
wvgour
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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