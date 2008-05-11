Описание задания в прикреплуном файле.
База данных для инет-магазина наручных часов
Необходимо разработать базу данных для инет-магазина наручных часов. Около 500 позиций. Сохраняем файл из Microsoft Excel в формат "Текстовый файл с разделителями табуляцией". Будет небольшой пример в файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Базы данных15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть проект Delphi+mysql. Надо выступить экспертом и дать ответы на 2 вопроса 1. Проблемы с кодировкой при стыковке Delphi+mysql 2. delphi - DBGrid не хочет отображать tinyint(1) в виде чекбокса ========================== ...Базы данных3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Доработать БД «Оптовый склад записываемых лазерных дисков» на Access. Немного изменить структуру таблиц, добавить в две формы возможность поиска поставщиков/покупателей. Упростить процедуру оформления заказа на поставку/продажу + добавить два отчёта.Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо перегнать базу парадокс, влюбой другой вид, чтобы отцепить её от BDEЗавершен17 лет назад
- $700
Срочно нужен програмист!!! Наша фирма занимается распространением рекламмы. Ищем Программиста. Нужно создать программу. Примерное описание задания.Создать программу с базой данных для клиентов:рекламодателей, партнеров, рекламных проектов. База данных должна включать в себя расчёт ...Закрыт17 лет назад
- $35
Быстрая печать выбираемых договоров из БД в 1 специальный шаблон MS Word или OpenOffice (В рамках курсового задания) Обязательное условие: простота, быстрая работа БД, минимум дополнительного ПОЗавершен17 лет назад
- $50
Проект предназначен для конкретного исполнителя. Формирование базы данных Access с импортированной в нее информацией из справочника КЛАДР. В базе данных имеется форма ввода адреса, которая выполняет функции: 1. Имеется выпадающий список ...Завершен17 лет назад
- $50
Курсовой проект. Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета заказов сувенирной продукции (фотографий, рамок, паззлов и т.д.). БД в формате MS Access (*.mdb). Запись БД ...Базы данных22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1
Нужно сделать ниспадающий список в запросе Я делаю так [ введите название ] человек вводит название и получает табличку А нужно, чтобы он не вводил название, ...Базы данных5 заявокЗакрыт17 лет назад
Написать процедуру импорта данных из одной таблицы в другую (СУБД SQL SERVER 2005). Если заданее будет качественно выполнено, то потом исполнителю закажу написать еще ...Закрыт17 лет назад