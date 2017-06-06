База данных для учета деятельности строительной компании для дипломной

Базы данныхЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Здравствуйте!

Проект для дипломной работы.

Компания занимается ремонтом квартир.

В базе должны быть реализованы:

1. Учет клиентов , добавлениередактирование удаление. При выборе клиента также показывается информация по

его заказам

2. Учет сотрудников(служащие иработники), просмотр информации по сотрудникам.

3. Учет заказов клиентов

4. Учет расчетов клиентов

5. Составление графика работ по заказам

6. Расчет зарплаты сотрудников

7. При выводе информации о бригадахпросматривается не только информация о составе бригады, но и специализация

каждого из них.

Клиент обращается в компанию чтобысделать ремонт. Оформляется заказ. В заказе указывается клиент, перечень

предоставляемых услуг и материалов, кто оформил заказ, какая бригада какие

работы выполняет. На основании заказа формируется договор. Заказ и договор

должны храниться и выводиться на печать. Также должны учитываться платежи

клиентов по заказам(аванс, полная оплата и за что). Работу выполняют бригады

состоящие из рабочих и бригадира.

Рабочие, менеджер и бригадир имеютфиксированную ставку.

Работа с базой должна быть реализованачерез меню и формы на основании запросов и отчетов.

Работа нужна к первой половинепонедельника.

Еще один важный критерий, база нужна наукраинском языке.

Готов рассмотреть другую средуразработки если это будет удобнее кроме 1С.

Все условия и оплата обсуждаются с исполнителем, функционал базы весь описан.

Жду ваши предложения!

7 лет назад
roman8301
Роман 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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