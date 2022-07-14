Дедублицировать значения в csv файле и разбить этот файл на 27 файлов

$9
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Закрыт4 заявки497 просмотров

Есть csv файл со списком кандидатов, они повторяются, у каждого кандидата свой ID. Нужно:

1. Дедублицировать значения в файле по колонке NPN (ID кандидата). При этом порядок следования кандидатов должен сохраняться.

2. Результат разбить на 27 отдельных файлов исходя из названия в последней кололонке.

Файл: https://www.dropbox.com/s/ule96r03parsxh1/result.csv?dl=0

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