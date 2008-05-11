Дипломная работа на 1C 8.1

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Закрыт4 заявки260 просмотров

Тема дипломной работы «Разработка АИС приема заказов на выполнение работ»

В отделе ИТ необходима организация учета проводимых каждым сотрудником работ, учет обращений пользователей в отдел ИТ и история проведенных работ по этим обращениям.

Необходим учет закупки оборудования и расходных материалов.

ПО должно выдавать отчеты за выбранный период по расходованию денежных средств, статистику по обращением пользователей, причинам обращений (диагностика наиболее частых неполадок) и использованию рабочего времени сотрудников отдела. Так же ПО должно выдавать сотруднику ИТ отдела необходимую информацию об обращающемся в отдел сотруднике.

Примерный вариант дипломной работы:

17 лет назад
AngelVic
Виктор 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1000
Рад плодотворной работе с Виктором. Четко поставленная задача и быстрые ответы на вопросы. Проект получился однозначно успешным, причем в ограниченно небольшой срок! Была проведена доработка как собственной конфигурации на базе платформы 1С:Предприятие 8 (подготовлена объектная модель по сконструированным бизнес-процессам автоматизируемого участка предприятия, стандартизирован интерфейс форм, проведно встраивание гибкой универсальной отчетности и т.п.), так и подготовлена отчетность в пояснительной записке по дипломному проекту (аналитическая, проектная, экономическая и часть обоснования эргономических решений).

Заявки фрилансеров

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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