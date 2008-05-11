Дипломная работа на 1C 8.1

Тема дипломной работы «Разработка АИС приема заказов на выполнение работ»

В отделе ИТ необходима организация учета проводимых каждым сотрудником работ, учет обращений пользователей в отдел ИТ и история проведенных работ по этим обращениям.

Необходим учет закупки оборудования и расходных материалов.

ПО должно выдавать отчеты за выбранный период по расходованию денежных средств, статистику по обращением пользователей, причинам обращений (диагностика наиболее частых неполадок) и использованию рабочего времени сотрудников отдела. Так же ПО должно выдавать сотруднику ИТ отдела необходимую информацию об обращающемся в отдел сотруднике.

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