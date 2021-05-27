Добавление контактов в телеграм-канал

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка144 просмотра

Ищу человека, который сможет добавить номера в Telegram-канал, база данных на 20.000 номеров.

Срок для добавления базы данных - 2 дня, цена услуги - 2.500р.

4 года назад
guest_16220087791057
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
2 дня назад
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4 года назад