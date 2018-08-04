Интересует специалист по EXCEL которые поможет мне сделать пару отчётов. Оплата по часовой
Дозаполнить базу данных MySQL из Excel
Имеется база данных MySQL в формате sql. Нужно дозаполнить из Excel 2 таблицы из нее: таблицы words и examples. Таблица words - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для
полей word и description из соответствующих столбцов файла Excel. В
файле Excel записи строк для столбца word могут повторяться (например:
действующий на основании, действующий на основании, действующий на
основании, действующий на основании), в таблице words базы данных должно
остаться только одно слово из повторяемых (только: действующий на
основании, без повторов). Таким образом, нужно при импорте из Excel в
базу данных задать такие параметры, чтобы вставлялись только новые
(отсутствующие в таблице базы данных) записи и чтобы не было повторов
записей для word. Если при импорте это сделать невозможно, то можно это
сделать в Excel с помощью автоматических средств - удалить повторяющиеся
строки.
То же самое нужно сделать для таблицы базы данных examples – вставить
(импортировать) отсутствующие в ней записи для полей example, source и
hyperlink из соответствующих столбцов файла Excel. Записи для поля
translation_id - не менять, при импорте из Excel для вставляемых записей
оставлять значения translation_id пустыми. Записи для поля id -
автозаполняются в порядке возрастания.
Файлы Excel и базу данных в формате sql предоставлю после того, как выберу вас в качестве исполнителя.
Конечный результат, который нужно сдать, - база данных в формате sql с дозаполненными таблицами words и examples. Плачу по WebMoney.
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