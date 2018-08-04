Дозаполнить базу данных MySQL из Excel

Имеется база данных MySQL в формате sql. Нужно дозаполнить из Excel 2 таблицы из нее: таблицы words и examples. Таблица words - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для

полей word и description из соответствующих столбцов файла Excel. В

файле Excel записи строк для столбца word могут повторяться (например:

действующий на основании, действующий на основании, действующий на

основании, действующий на основании), в таблице words базы данных должно

остаться только одно слово из повторяемых (только: действующий на

основании, без повторов). Таким образом, нужно при импорте из Excel в

базу данных задать такие параметры, чтобы вставлялись только новые

(отсутствующие в таблице базы данных) записи и чтобы не было повторов

записей для word. Если при импорте это сделать невозможно, то можно это

сделать в Excel с помощью автоматических средств - удалить повторяющиеся

строки.

То же самое нужно сделать для таблицы базы данных examples – вставить

(импортировать) отсутствующие в ней записи для полей example, source и

hyperlink из соответствующих столбцов файла Excel. Записи для поля

translation_id - не менять, при импорте из Excel для вставляемых записей

оставлять значения translation_id пустыми. Записи для поля id -

автозаполняются в порядке возрастания.

Файлы Excel и базу данных в формате sql предоставлю после того, как выберу вас в качестве исполнителя.

Конечный результат, который нужно сдать, - база данных в формате sql с дозаполненными таблицами words и examples. Плачу по WebMoney.