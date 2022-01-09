Гугол таблицы

Зеленые столбики - данные в них надо анализировать

желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть)

с остальными столбиками делать ничего не надо

строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться )

формулы в столбике С при дабавлении строчки изначально нету

как то надо сделать чтобы формулы тоже автомотический появлялись и все считалось

итоговая табличка 3а 12 месяц 2021 года должна заполняться автоматический в таблице нужно автозаполнение только 8 ячеексогластно их формулам(остальное это просто заголовки)

пример отсортированого листа приложил

надо сделать как можно быстрей