Из Excel в Sql запрос

Нужно переводить таблицу Excel в SQL для базы данных MYSQL

Суть: есть сайт о строительстве

www.stroika32.ru

и нужно добавлять сразу базу объявлений.

легче всего это сделать путём импорта из таблицы Excel

нужно написать скрипт для этого дела!

работа срочная, далее будут ещё заказы.

Работа от W-studio - Брянск