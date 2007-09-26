Из Excel в Sql запрос

Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3. Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)... Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переводить таблицу Excel в SQL для базы данных MYSQL
Суть: есть сайт о строительстве
и нужно добавлять сразу базу объявлений.
легче всего это сделать путём импорта из таблицы Excel
нужно написать скрипт для этого дела!
работа срочная, далее будут ещё заказы.
Работа от W-studio - Брянск
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